Проездные в метро подорожают с 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года вырастет цена на некоторые виды проездных билетов в петербургском метро. Об этом в среду, 27 декабря, рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Сообщается, что распоряжением комитета по тарифам устанавливаются новые стоимости проездных билетов. Так, единый именной льготный билет будет стоить 576 рублей вместо 547 рублей. Стоимость единого билета на трамвай, троллейбус, автобус и метро на 90 минут в следующем году составит 65 рублей.

Ранее метрополитен сообщил, что все автоматы по продаже жетонов теперь оборудованы терминалами для оплаты банковскими картами.

По материалам «ДП»