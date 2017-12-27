Лоукостер «Победа» начнет летать из Петербурга в Пизу с февраля 2018 года
Лоукостер «Победа» (дочерняя структура авиакомпании «Аэрофлот») начнет летать из Петербурга в итальянскую Пизу. Об этом сообщили в пресс-службе «Победы» 26 декабря.
Полеты начнутся с 18 февраля 2018 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.
На официальном сайте лоукостера сегодня было выставлено 100 билетов по цене 499 рублей, и к 18:00 их уже полностью разобрали. Сейчас еще можно успеть купить билет не дороже 2500 рублей.
Напомним, ранее авиакомпания объявила о новогодней акции, в рамках которой можно получить бесплатный билет по любому направлению, явившись в аэропорт в костюме Деда Мороза или Снегурочки.
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