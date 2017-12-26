Автоматы по продаже жетонов в метро начали принимать банковские карты

Купить жетон в автоматах петербургского метро теперь можно не только за наличные. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Теперь в любом автомате можно купить жетон с помощью банковской карты. Пресс-служба поясняет, что терминалы для безналичной оплаты расположены в левой части автомата.

Кроме того, с 26 декабря на всех станциях петербургской подземки можно оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии PayPass не только на первом, но и на последнем турникете.

По материалам «ДП»