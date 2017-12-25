Сходить в Эрмитаж и поесть шавермы: появилась настольная игра о жизни в Петербурге

Музей советских игровых автоматов и иллюстратор Илья Тихомиров выпустили обновленную версию любимой советской игры «С утра до вечера». Настольная игра посвящена жизни Петербурга и его жителей. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба музея.

В новом варианте настольной игры - обычный день петербуржца, который может совершить прогулку по Эрмитажу, проехаться по ЗСД, зайти на футбольный матч на «Зенит-арене», поесть шаверму и отправиться в Финляндию за рыбой.

Поиграть в новую настольную игру можно после 27 декабря более чем в 30 петербургских заведениях: Музее советских игровых автоматов, кофейнях «Даблби», баре «Хроники», барах «Бримбориум» и «Бакалавриат», кафе «Фартук», сети кафе «Бюро» и других местах.

Советская игра «С утра до вечера» была популярна в конце 1960-х годов. Стихи оригинала были написаны Натальей Кончаловской и Риной Зелёной, а автором иллюстраций стал Вилли Трубкович.