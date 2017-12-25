Видео: оформление новогодней елки на Новой Голландии за 1 минуту

Новая Голландия поделилась с «Собака.ru» новогодним таймлапсом – всего за одну минуту можно увидеть, как на острове нарядили пушистую елку.

Напомним, с 23 декабря по 7 января на острове будет работать Новогодний Базар. В этом году он откроется на новом месте – во дворе здания «Бутылка».

С 18 ноября по 18 марта на Новой Голландии также будет работать большой каток под открытым небом, где по выходным петербуржцы смогут покататься на коньках в режиме silent disco.