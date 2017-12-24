Свыше 900 снегоуборочных машин будут бороться со снегом в Петербурге

Комитет по благоустройству Смольного отмечает, что в воскресенье в город выйдут 840 единиц спецтехники и свыше 1 тыс. дворников. Днем в городе также ожидается метель с порывами ветра от 15 до 18 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы.

«По распоряжению председателя комитета дорожники продолжают работать в усиленном режиме до тех пор, пока в этом будет необходимость. Руководители комитета будут следить ночью за ходом работ по очистке улиц от снега», – добавляют в сообщении.

За субботу дорожники вывезли свыше 20 кубов снега из города. Снег местами засыпал городские улицы 15-сантиметровым слоем. Из-за такой погоды пробки на дорогах достигали 6 баллов, что аномально для субботы.

Недавно, «Собака.ru» писала, что Комитет по благоустройству обновил онлайн-карту снегоуборочных работ в городе. Теперь можно следить, как работают городские службы в онлайн-режиме.

По материалам «ДП».