Свыше 900 снегоуборочных машин будут бороться со снегом в Петербурге
24 декабря в Петербурге на улицах будут работать свыше 900 единиц уборочной техники. Это связано с сильным снегопадом в минувшую субботу, а также ожидающимся воскресным снегопадом.
Комитет по благоустройству Смольного отмечает, что в воскресенье в город выйдут 840 единиц спецтехники и свыше 1 тыс. дворников. Днем в городе также ожидается метель с порывами ветра от 15 до 18 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы.
«По распоряжению председателя комитета дорожники продолжают работать в усиленном режиме до тех пор, пока в этом будет необходимость. Руководители комитета будут следить ночью за ходом работ по очистке улиц от снега», – добавляют в сообщении.
За субботу дорожники вывезли свыше 20 кубов снега из города. Снег местами засыпал городские улицы 15-сантиметровым слоем. Из-за такой погоды пробки на дорогах достигали 6 баллов, что аномально для субботы.
Недавно, «Собака.ru» писала, что Комитет по благоустройству обновил онлайн-карту снегоуборочных работ в городе. Теперь можно следить, как работают городские службы в онлайн-режиме.
По материалам «ДП».
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