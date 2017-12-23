Бездомного прогнали из ресторана за то, что с ним поделился едой посетитель

Шадов рассказал, что пришел позавтракать в ресторан на м. Гражданский проспект в 9:00 и заказал себе яичницу. К нему позже подошел бездомный мужчина и попросил поделиться с ним едой. Молодой человек описал его так: «Грязноватый, побитый, но не воняет, нет признаков вчерашней, а тем более сегодняшней попойки».

Когда бездомный мужчина понял, что с ним поделились едой, он отсел на соседний столик. Сразу после этого к нему подбежала сотрудница ресторана и начала требовать, чтобы он ушел. Мужчина ответил, что уйдет после того, как доест. Тогда она отобрала у него тарелку и выбросила еду в мусорное ведро. Когда на выходе бездомный спросил её, где еда, женщина ответила: «В мусорке».

Уходя из ресторана, Александр Шадов заметил того же бездомного «с вилкой в руках и копошащегося в их мусорке». Он дал ему 100 рублей.

Поcле поста в Facebook с Шадовым связались представители сети ресторанов для уточнения «некоторых деталей» случившегося. Они также извинились за «некорректное поведение» своих сотрудников.

Напомним, 12 декабря из магазина одежды в Петербурге выгнали чемпионку мира по танцам на колясках, однако позже хозяйка магазина также принесла ей извинения.

Ранее, 13 ноября сотрудники кафе кинотеатра «Мираж синема» выдворили подростка с инвалидностью. 15 ноября руководство кинотеатра «Мираж Синема» в ТК «Атлантик Сити» отстранило от работы сотрудников кафе. Прокуратура Приморского района Петербурга начала проверку заведения и обнаружила нарушения в ТРК «Атлантик Сити». Торговый центр оказался не приспособлен для нужд маломобильных граждан. 12 декабря стало известно, что Прокуратура не нашла дискриминации в действиях сотрудников кафе.