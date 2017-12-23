Из треснувшего дома на Некрасова переселяют жильцов

В одной из эвакуируемых квартир прогнулась стена. Разрушения также есть и в соседней коммуналке. Как пояснили в администрации, в доме может рухнуть несущая стена.

Видимая трещина в доме доходит до шестого этажа. При этом администрация сообщает, что разрушения дошли до третьего этажа здания.

Отметим, что само здание построено в 1875 году по проекту Юлия Дютеля. В прошлом это был доходный дом, в котором находились фабрика косметических товаров, аптекарских товаров, а также склад мыловаренного завода.