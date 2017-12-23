Из треснувшего дома на Некрасова переселяют жильцов
22 декабря жители дома №1 по улице Некрасова пожаловались на трещину в стене. Пресс-служба Центрального района рассказала, что жильцам этих квартир необходимо покинуть свое жилье. Их временно переселят в маневренный фонд.
«Жителей 22 и 24 квартир пригласили в жилищный отдел Центрального района для подбора маневренного фонда. Одна из них коммунальная, в другой проживает три человека», – отметили чиновники.
В одной из эвакуируемых квартир прогнулась стена. Разрушения также есть и в соседней коммуналке. Как пояснили в администрации, в доме может рухнуть несущая стена.
Видимая трещина в доме доходит до шестого этажа. При этом администрация сообщает, что разрушения дошли до третьего этажа здания.
Отметим, что само здание построено в 1875 году по проекту Юлия Дютеля. В прошлом это был доходный дом, в котором находились фабрика косметических товаров, аптекарских товаров, а также склад мыловаренного завода.
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