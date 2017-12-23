Фото: «Лесную» открыли после капремонта

На обновление станции было потрачено 400 млн рублей, вместо заявленных 300 млн. Зато ремонтные работы были закончены раньше на один месяц.

В ходе ремонта на «Лесной» утеплили вестибюль, отремонтировали эскалаторы и устранили протечки. Также на станции оборудовали низкие окна касс для передвигающихся на инвалидных колясках и сделали тактильные дорожки для слабовидящих.

«Собака.ru» собрала фотографии петербуржцев, которые радуются открытию своей станции.