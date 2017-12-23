Фото: «Лесную» открыли после капремонта
23 декабря станция метро «Лесная» открыли после почти годового ремонта. Первых пассажиров подземки будет встречать с музыкой Петра Чайковского. Начало выступления запланировано на 12:00.
Сегодня открылась станция "Лесная" после капитального ремонта. pic.twitter.com/qB68A8Et0e— Юлия Шавель (@JulieShavel) 23 декабря 2017 г.
На обновление станции было потрачено 400 млн рублей, вместо заявленных 300 млн. Зато ремонтные работы были закончены раньше на один месяц.
В ходе ремонта на «Лесной» утеплили вестибюль, отремонтировали эскалаторы и устранили протечки. Также на станции оборудовали низкие окна касс для передвигающихся на инвалидных колясках и сделали тактильные дорожки для слабовидящих.
«Собака.ru» собрала фотографии петербуржцев, которые радуются открытию своей станции.
Доброго субботнего утра, друзья! Новость дня! 😄 Вот и настал тот день, когда открыли станцию «Лесная» на красной ветке ☺️ 🚇 👍 Такое ощущение, что она была закрыта целую вечность 🤔 #лесная #санктпетербург #метро #спб #питер #этопитердетка #городнаневе #подземка #новостьдня #spb #piter #saintpetersburg #kudagospb #piteronline #piter_grad #piter_mood #spb_life #piternow #lapintv
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