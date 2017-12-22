Петербургу угрожает наводнение

В Петербурге объявили об угрозе наводнения. В субботу, 23 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий возможен подъем уровня воды до 174 см. Дамбы, защищающие город от наводнений, будут закрыты.

Экстренные службы Петербурга предупреждают, что в зависимости от погодных условий информация может меняться. Официально наводнения в Петербурге фиксируются при уровне воды в 161 см на на водомерном посту «Горный институт».