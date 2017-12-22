Определены победители конкурса «Твой бюджет» в 2017 году

Петербургский комитет по финансам назвал победителей конкурса «Твой бюджет» в 2017 году. Петербуржцы проголосовали за предложенные на сайте инициативы и выбрали лучшие идеи по благоустройству города в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском, Московском и Петроградском районах. Для каждого из них власти города выделят по 10 миллионов рублей на благоустройство.

Так, в Адмиралтейском районе создадут веломаршрут от Адмиралтейского канала до Гороховой улицы, велопарковки у социальных объектов, душевой пункт для бездомных и пандусы на Кашином мосту.

В Московском районе будут реализованы проекты благоустройства сквера «Библиотеки друзей» и двора на улице Фрунзе. На Васильевском острове организуют еще одну велосипедную полосу, отремонтируют зал библиотеки «На Морской» и проведут мероприятия по популяризации раздельного сбора мусора, а в Центральном и Петроградском районах местные жители проголосовали за установку памятной доски изобретателю электрического трамвая Николаю Пироцкому, благоустройство «Соляного сада», реконструкцию сквера Виктора Цоя и другие проекты.

Проект «Твой бюджет - 2017» - это возможность для рядовых жителей города реализовать свои идеи по улучшению городской среды. Прием заявок для участия в конкурсе 2018 года начнется 1 февраля.