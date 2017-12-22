Смольный запустил голосование за лучший логотип к 315-летию Петербурга

Смольный опубликовал на своем сайте десять эскизов, победивших в конкурсе на создание логотипа к празднованию 315-летия Петербурга и запустил онлайн-голосование за понравившийся вариант эмблемы.

Голосование завершится 29 декабря в 15:00. Его будут использовать как официальный символ празднования 315-летия Петербурга на городских мероприятиях в 2018 году. Победителя объявят 31 декабря во время празднования Нового года на Дворцовой площади.