В выходные Петербург снова накроет снегом
Снег, метель и гололед ожидают петербуржцев в выходные дни 23 и 24 декабря, прогнозирует Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В субботу, 23 декабря, ночью местами ожидается небольшой снег. Во второй половине дня в Северной столице будет мокрый снег, который к вечеру превратится в метель. На дорогах местами гололедица.
В воскресный день, 24 декабря, ночью и днем также будет идти снег, местами переходящий в метель. Столбик термометра опустится до 0 - минус 2 градусов.
Напомним, в ночь на 21 декабря и днем в Петербурге прошел мощный снегопад. В связи с этим ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти объявило желтый уровень опасности. Ночью на городских улицах трудились около 550 спецмашин, а утром на борьбу со снегопадом вышли более 700 единиц техники. На дорогах города скопились 8-балльные пробки, а в некоторых районах наблюдались очереди на остановках к автобусам и маршруткам. Предлагаем посмотреть, как жители города отреагировали на буйство стихии в соцсетях. В связи с наступлением устойчивой минусовой температуры, вода в реках и каналах города начала замерзать, образуя на поверхности необычный рисунок. Посмотреть фотографии снегопада, выложенные горожанами в соцсети, можно здесь.
По материалам «Фонтанки»
Фото: @natalia_krasnova_
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