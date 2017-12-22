Фото дня: 40 оттенков Петербурга, официально утвержденные в 1966 году

В Петербурге имеется собственная цветовая палитра, состоящая из 40 оттенков голубого, бежевого, серо-зеленого и других цветов, которые символизируют город. Она была создана еще в 1966 году и используется по сей день.

Как указано на сайте комитета по градостроительству, палитра «Традиционные цвета Санкт-Петербурга» является результатом научных исследований, проведенных в начале ХХ века группой архитекторов, художников, реставраторов во главе с Еленой Хмелевской — ученицей художника-авангардиста Михаила Матюшина.

В 1933 году при архитектурно-планировочном отделе Ленсовета города Ленинграда (ныне Комитет по градостроительству и архитектуре) была образована группа окраски фасадов, которую возглавляла Хмелевская. Группа занималась разработкой цветовых решений зданий, улиц, площадей и кварталов. Их проекты разрабатывались в виде цветовых разверток и согласовывались на художественных советах.

Художникам и реставраторам удалось вычленить и систематизировать наиболее типичные цвета и оттенки различных исторических эпох и стилей городских зданий. В итоге Хмелевская отобрала из более трехсот образцов всего 40 колеров и на их основе разработала цветовую палитру для окраски зданий Ленинграда.

В окончательном варианте список цветов утвердили в 1966 году и не меняли по сей день. На данный момент решение о выборе цвета зданий в Петербурге определяется исходя из так называемых колерных бланков фасада сооружения.