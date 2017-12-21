Петербурженка разыскивает молодых людей, которые вытащили ее из Невы
Петербурженка Наталия Белякова разместила в Facebook пост, в котором рассказала, что ищет молодых людей, спасших ее, когда она случайно упала в Неву.
19 декабря она гуляла по Петропавловской крепости, но поскользнулась на Комендантской пристани и упала в Неву. Она не могла кричать, а течение было настолько сильным, что ее отбросило на 30 метров. Трое назнакомых молодых людей вытащили ее на берег. «Ближайший ко мне стоял в воде по пояс! Стояли они цепочкой и даже у того, что был ближе к берегу, были мокрые ноги! А Нева и летом то холодная!», - пишет она.
Белякова также поблагодарила прохожих, которые довели ее до кафе, персонал заведения, который дал ей сухую одежду и напоил горячим чаем. Позже она объяснила телеканалу «Вести», что была в шоковом состоянии, поэтому не узнала имена своих спасителей. Она также рассказала, что хочет обратиться в МЧС и попросить о награде для спасших ее молодых людей.
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