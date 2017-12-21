В Петербурге уличный художник развешивает на дома маскароны-автопортреты
Художник Владимир Абих разместил на зданиях в центре Петербурга скульптурные автопортреты вместо маскаронов (украшений в виде головы человека или животного) на фасадах в Адмиралтейском районе города.
Изменить облик архитектурных памятников Абиха побудило желание войти в историю «задним числом».
«Эгоистичное желание попасть в историю – зачастую основополагающая сила, движущая художником, – объясняет он. – Встраиваясь в архитектуру Петербурга, мимикрируя под маскароны на фасадах зданий, я размещаю свои автопортреты в попытке попасть в историю вне очереди», – признается он.
Владимир Абих уверяет, что нарушение общественного порядка не повлечет последствий для зданий и прохожих: маскароны выполнены из легкой монтажной пены и закреплены на клей.
В смольнинском комитете по охране памятников (КГИОП) художественное самовыражение совершенно не оценили. «Если господин Абих желает войти в историю, приглашаем его принять участие в реставрации памятников, – отреагировал председатель комитета Сергей Макаров. – Трудом или финансовыми средствами. В противном случае можно действительно попасть в историю вне очереди. Книжка с этой историей называется "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"».
Ранее художник нарисовал Петра Павленского с канистрой бензина в руках на обгоревшем здании на Лиговском проспекте, дом 141.
По материалам «Фонтанки»
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