В Петербурге уличный художник развешивает на дома маскароны-автопортреты

Художник Владимир Абих разместил на зданиях в центре Петербурга скульптурные автопортреты вместо маскаронов (украшений в виде головы человека или животного) на фасадах в Адмиралтейском районе города.

Изменить облик архитектурных памятников Абиха побудило желание войти в историю «задним числом».

«Эгоистичное желание попасть в историю – зачастую основополагающая сила, движущая художником, – объясняет он. – Встраиваясь в архитектуру Петербурга, мимикрируя под маскароны на фасадах зданий, я размещаю свои автопортреты в попытке попасть в историю вне очереди», – признается он.