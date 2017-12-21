На реках и каналах Петербурга образовалось «ледяное сало»

Редкое явление — «ледяное сало» — заметили горожане днем 21 декабря на Фонтанке и других реках и каналах Петербурга. Устойчивый минус, наступивший в Петербурге, привел к тому, что вода начала застывать.

Сало — «подготовительный этап» перед образованием сплошного ледяного покрова. Нужно еще несколько морозных дней, чтобы этот тонкий лед превратился в настоящий, а пока пятна сала украшают городские реки затейливыми узорами, заставляя туристов и местных жителей браться за фотоаппараты. Однако уже завтра, 22 декабря, синоптики обещают +1 днем, так что, возможно, первые речные льды не выдержат этого и растают.