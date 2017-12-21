На реках и каналах Петербурга образовалось «ледяное сало»
Редкое явление — «ледяное сало» — заметили горожане днем 21 декабря на Фонтанке и других реках и каналах Петербурга. Устойчивый минус, наступивший в Петербурге, привел к тому, что вода начала застывать.
Сало — «подготовительный этап» перед образованием сплошного ледяного покрова. Нужно еще несколько морозных дней, чтобы этот тонкий лед превратился в настоящий, а пока пятна сала украшают городские реки затейливыми узорами, заставляя туристов и местных жителей браться за фотоаппараты. Однако уже завтра, 22 декабря, синоптики обещают +1 днем, так что, возможно, первые речные льды не выдержат этого и растают.
Напомним, в ночь на 21 декабря и днем в Петербурге прошел мощный снегопад. В связи с этим ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти объявило желтый уровень опасности. Ночью на городских улицах трудились около 550 спецмашин, а утром на борьбу со снегопадом вышли более 700 единиц техники. На дорогах города скопились 8-балльные пробки, а в некоторых районах наблюдались очереди на остановках к автобусам и маршруткам. Предлагаем посмотреть, как жители города отреагировали на буйство стихии в соцсетях. Посмотреть фотографии снегопада, выложенные горожанами в соцсети, можно здесь.
По материалам «Фонтанки»
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