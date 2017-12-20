В Петербурге пройдет новогодняя ярмарка «ЗимаФест» с самой высокой ледяной горкой в городе

В Петербурге со 2 по 7 января в Пассажирском порту пройдет новогодняя ярмарка «ЗимаФест», в рамках которой горожане смогут попробовать экстремальный спуск с самой высокой искусственной ледяной горки в городе, а также катание на коньках на открытом катке, множество мастер-классов, различные квесты и шоу, с розыгрышем призов.

За детский досуг будут отвечать Дед Мороз и Снегурочка, которые устроят конкурсы. Помимо этого, на ярмарке проведут день «В гостях у хаски» - все желающие смогут ближе познакомиться с ездовыми собаками, а юные участники - прокатиться на собачьей упряжке.

В рамках фестиваля также будут проведены праздничные фотосессии, установлены корнеры с новогодними товарами и другие тематические пространства, а на специально оборудованной

внутри морского вокзала сцене на протяжении всего мероприятия будут проводиться детские

танцевальные шоу, выступления музыкальных коллективов, в числе которых петербургский True Jazz Band.

На площадке порта также на протяжении всего времени будет доступен фудкорт, а также организован «Фестиваль пельменей», где будут представлены десятки видов этого блюда из разных регионов России и стран мира. 7 и 8 января в рамках ярмарки пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда», а на одной из площадок которого будет организован фейерверк.

Для всех желающих в период ярмарки от ст. м. Приморская будет курсировать бесплатный шаттл. Добраться до места проведения мероприятия можно будет на рейсовом автобусе №158, который на время праздника будет работать в усиленном режиме. Предусмотрена бесплатная парковка для личного транспорта.

Вход свободный

Время работы: с 12:00 до 22:00

Место: берег Невской губы В.О., дом 1, морской вокзал № 4