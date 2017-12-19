В Петербурге 20 декабря откроются 70 елочных базаров

В Петербурге 20 декабря откроется 70 елочных базаров. Об этом сообщается на сайте комитета имущественных отношений.

В этом году горожане смогут купить праздничные деревья по 70 адресам в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Приморском, Центральном и других районах. Полный список торговых точек доступен здесь.

Елочные базары будут работать до 31 декабря. Ранее комитет по природным ресурсам Ленобласти опубликовал инструкцию о том, в каких лесничествах горожане могут бесплатно срубить ели для Нового года.