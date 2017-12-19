В центре Петербурга появится еще один веломаршрут

В Петербурге обещают построить еще один веломаршрут от Адмиралтейского канала до Гороховой улицы. Об этом сообщили в группе ВК «Велосипедизация Петербурга».

Проект, предложенный петербуржцем Дмитрием Барановым победил в конкурсе «Твой бюджет», согласно которому горожанин, предложивший свою инициативу по благоустройству района, может получить деньги на ее реализацию. Стоимость новой велодорожки составит 5 млн рублей.


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Напомним, летом этого года в городе появились велодорожки на Арсенальной, Свердловской, Пироговской набережных, а также на части набережной реки Фонтанки а также два веломаршрута на Петроградской стороне. Городской центр управления парковками провел замеры интенсивности велодвижения в Петербурге и определил самые популярные улицы города среди велосипедистов. 

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