В Петербурге 19 декабря запустят новогодний ретро-трамвай

В Петербурге во вторник, 19 декабря пустят украшенный новогодней иллюминацией трамвай. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Вагон будет курсировать в центре города по маршруту номер 24 от станции «Трамвайный парк им. Володарского» до конечной остановки «Перекупной переулок». Внешне вагоны напоминают составы, которые курсировали по Ленинграду в 50-60-е годы и знакомы горожанам по бело-красной окраске.