Петербургский пианист, сыгравший на озере в Мраморном каньоне, выступит на вершине горы
29-летний петербургский музыкант Павел Андреев, ранее исполнивший на рояле собственную пьесу посреди озера в Мраморном каньоне, собирается снова сыграть в необычном месте - на этот раз на вершине горы.
«У нашей команды появилась новая идея. Называется "Рояль на горе"», – рассказал Андреев «Комсомольской правде». Он добавил, что в Карелии есть Гора композиторов, куда музыкант регулярно забирается с супругой. Петербуржец планирует установить туда музыкальный инструмент, сочинить музыку и снять клип.
Однако каким именно образом рояль будет доставлен на гору, пока неизвестно. «Как это сделать, для нас самих загадка, – признается Андреев. – Точно нужен будет вертолет. Надо будет найти рояль. И запастись горячим чаем, ведь там сейчас нежарко».
Напомним, ранее, чтобы установить рояль на платформу на воде, команде Павла Андреева пришлось использовать строительный кран, а после съемок инструмент еще два месяца оставался в каньоне из-за того, что у музыканта не получалось его вывезти.
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