Петербургский пианист, сыгравший на озере в Мраморном каньоне, выступит на вершине горы

29-летний петербургский музыкант Павел Андреев, ранее исполнивший на рояле собственную пьесу посреди озера в Мраморном каньоне, собирается снова сыграть в необычном месте - на этот раз на вершине горы.

«У нашей команды появилась новая идея. Называется "Рояль на горе"», – рассказал Андреев «Комсомольской правде». Он добавил, что в Карелии есть Гора композиторов, куда музыкант регулярно забирается с супругой. Петербуржец планирует установить туда музыкальный инструмент, сочинить музыку и снять клип.