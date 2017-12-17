В Петербурге ожидается резкий скачок атмосферного давления

Синоптики предупреждают: в воскресенье, 17 декабря, в Петербурге ожидается резкий скачок атмосферного давления. Об этом рассказали в МЧС.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», атмосферное давление повыситься с 750 мм до 765 мм ртутного столба, что превышает установленную норму.

МЧС также предупреждает горожан о гололедице на дорогах. Водителей просят быть крайне осторожными при вождении и стараться не лихачить на дорогах.

Столбик термометра также задержится на отметке от -1 до +1 градуса тепла. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.


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