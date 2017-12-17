В Петербурге ожидается резкий скачок атмосферного давления

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», атмосферное давление повыситься с 750 мм до 765 мм ртутного столба, что превышает установленную норму.

МЧС также предупреждает горожан о гололедице на дорогах. Водителей просят быть крайне осторожными при вождении и стараться не лихачить на дорогах.

Столбик термометра также задержится на отметке от -1 до +1 градуса тепла. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.