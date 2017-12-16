Поле «Зенит-Арены» превратилось в гигантский пляж
С «Санкт-Петербург Арены» срезали газон. К вечеру 15 декабря на его месте осталось только песчаное покрытие. Из-за этого стадион стал напоминать огромную песочницу.
Фотографию игрового поля опубликовал Иван Лосев.
Стадион «Санкт-Петербург». Наши дни #зенит #ЗенитВОтпуске #ТАКОЙФУТБОЛ pic.twitter.com/qbOieQQ9si— Иван Лосев (@Ivanlosev87) 15 декабря 2017 г.
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Источник: instagram.com/dirte_dirre
Менять газон на Зенит Арене начали утром 7 декабря. Ковши эскалаторов вырывали траву, чтобы добраться до песочной «подушки» поля.
Добавим, что ранее Игорь Албин говорил, что траву будет необходимо обновить только весной, перед ЧМ-2018. Однако в зимнем перерыве российского чемпионата это оказалось также необходимо, чтобы газон смог выдержать нагрузки.
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