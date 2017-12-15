В Петербурге предложили узаконить граффити

Глава фракции «Единой России» в петербургском ЗакСе Александр Тетердинко обратился к губернатору Георгию Полтавченко с письмом об амнистии незаконных граффити. Депутат направил главе города предложения по изменению законодательства.

Письмо губернатору Тетердинко отправил 15 декабря. В нем единоросс напомнил, что в последнее время в Петербурге часто возникают конфликтные ситуации, связанные с закрашиванием на фасадах зданий граффити, выполненных без разработки и согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре.

«Между тем зачастую такие граффити могут представлять художественную ценность, не нарушать, а наоборот, органично дополнять архитектурный облик Санкт-Петербурга. Закрашивание подобных граффити часто вызывает возражения и со стороны собственников соответствующих зданий, строений и сооружений», — отметил Тетердинко.

По его словам, сохранить изображения на стенах зачастую невозможно из-за несовершенства законодательной базы.

«Так, в соответствии с законом «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», размещение элементов благоустройства на объекте благоустройства осуществляется на основании проектов благоустройства, правил благоустройства территории Санкт-Петербурга или без разработки проекта, в случае если такая разработка не предусмотрена. Соответственно, сейчас любое граффити в Санкт-Петербурге незаконно априори, поскольку в отношении него, как правило, никаких проектов благоустройства не разрабатывается и с комитетом по градостроительству и архитектуре не согласовывается», – считает Тетердинко.

Он предложил губернатору дополнить статью 9 закона Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» новой нормой, в соответствии с которой могут быть предусмотрены возможности легализации граффити, если они не нарушают архитектурный облик города.

Напомним, ранее стало известно, что по требованию неких петербуржцев, пожаловавшихся на незаконные граффити, был закрашен рисунок на Серпуховской улице, посвящённый теракту в метро 3 апреля. Аналогичная судьба постигла портрет Павла Дурова на улице Некрасова. Кроме того, чиновники грозятся закрасить граффити с Юрием Шевчуком.

По материалам «Фонтанки»