В ДЛТ пройдет детская новогодняя елка по мотивам «Щелкунчика»

ДЛТ приглашает юных петербуржцев и их родителей на новогоднюю елку, которая состоится 17 декабря на Детском этаже универмага. Главной темой праздника, как и всех новогодних событий в ДЛТ, станет сказка Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

Гостей ждут вкусные подарки и угощения, мастер-классы от студии балета Дианы Вишневой, театральное шоу от лауреатов Cannes Lions 2016 и многое другое.

Помимо этого на площадке универмага разместится мастерская по созданию елочных игрушек, где каждый ребенок сможет своими руками сделать украшение в виде Щелкунчика, лошадки или орешков с пожеланиями, а английская школа Mary Jane проведет для маленьких гостей праздника мастер-класс по созданию новогодних открыток.

Всех детей ждут подарки от ДЛТ и кондитерской «Волконский» в виде гигантских конфет. В подарках смешались любимые детские сладости, словно из села Пряничного, расположенного на берегах Медовой реки, как в знаменитой сказке Эрнста Гофмана.

Вход на елку свободный, предварительно записаться можно по телефону 8 (812) 648 08 48 или по электронной почте: info@dlt.ru. Праздник пройдет с 15:00 до 19:00.