Правительство Петербурга утвердило строительство парка сказок Пушкина

В Царском селе построят интерактивный парк-музей сказок А.С. Пушкина. Проект одобрили на заседании Совета по инвестициям. Его планируют создать к 2029 году.

По плану, аттракционы должны появиться в Буферном парке Царского села. За образец для проекта строители возьмут стокгольмский парк Астрид Линдгрен. В российском варианте это будет музей сказок с выставочными залами и развлекательными аттракционами, а также пять игровых зон, спортивные площадки и общественные зоны отдыха. Общая площадь зданий комплекса составит 13,8 тыс. м2, высота застройки не превысит трех этажей.

Инвестор ожидает, что музей будут посещать 550 тысяч человек в год, а проект окупится через 14 лет.



