«Дикий разгул восточного базара»: депутаты ЗакС требуют проверить Апраксин двор

Депутаты ЗакС Петербурга запросили у губернатора Георгия Полтавченко информацию о состоянии Апраксина Двора. Инициатором выступил вице-спикер Сергей Соловьев.

По его словам, поводом для подготовки запроса стали многочисленные обращения жителей его избирательного округа и публикация «Делового Петербурга» от 9 декабря «Анатомия Апрашки». Депутат цитировал статью с трибуны: «За год на Апрашке продают контрабандные товары на сумму более 1 млрд рублей, оказывают услуги без налогообложения еще на столько же, хранят контрафактные товары на многомиллиардные суммы, чтобы потом развозить по точкам в городе и области». По словам депутата, отдельного упоминания заслуживают откровенные нарушения общественного порядка — навязчивые средневековые формы продажи, карманные кражи, распространение наркотиков, случаи насилия, драки и убийства.

Сергей Соловьев попросил губернатора создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу с привлечением депутатов, полиции, налоговой службы, прокуратуры, Роспотребнадзора и комитетов Смольного «для разработки безотлагательных мер, которые помогут вернуть Апраксину Двору полноценный статус памятника архитектуры и обеспечить на его территории законность и правопорядок». Результаты работы этой рабочей группы депутаты хотят получать ежеквартально от профильного вице-губернатора. Также депутат настаивает на выделениии средств из бюджета на внутриквартальное благоустройство Апрашки. И главное — требует дать оценку действиям администрации Центрального района. Отметим, с критикой главы района Андрея Хлуткова по разным вопросам депутаты обращаются уже пятую неделю подряд.

На прошлой неделе из-за жалобы Сергея Соловьева на Думскую улицу приехал ОМОН и полиция.

По материалам «ДП»