Петербургское метро и автобусы будут работать в праздничные ночи

Комитет по транспорту Петербурга поручил организовать работу метро по ночам 1 и 7 января, на Пасху, 2 и 10 мая, в Ночь музеев, на День города и на праздник выпускников «Алые паруса».

Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник, 12 декабря, на официальном сайте городской администрации. Жители и гости города смогут воспользоваться подземным транспортом с 1:00 до 5:00.

По выходным с 30 апреля по 15 ноября 2018 года между «Спортивной» и «Адмиралтейской» каждые 20 минут будет курсировать поезд-челнок. Им можно будет воспользоваться с 1:00 до 3:00. «Пассажиравтотранс» организует движение автобусов в перечисленные выше праздничные даты. Они будут ходить каждые полчаса с 00:00 до 6:00 по маршрутам: № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154.

По материалам «ДП»