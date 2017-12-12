Спасатели предупреждают о гололедице и шторме в Петербурге 13 декабря

ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти предупреждает горожан о гололедице и усилении ветра до 15-18 м/с в среду, 13 декабря.

Спасатели призывают автомобилистов быть осторожнее на дорогах, так как помимо гололедицы возможно скопление талого снега.

Напомним, в Петербурге обновили онлайн-карту с информацией о работе снегоуборочной техники в городе. Ее можно просматривать как с рабочего стола компьютера, так и с мобильных устройств.

На прошлой неделе МЧС призвало горожан приготовиться к возможному нарушению энергоснабжения, а также отказаться от поездок по городу на личном транспорте. Из-за непогоды в городе скопились пробки в 9 баллов. 11 декабря пользователи сети заметили необычное явление на Финском заливе - вода покрылась ледяными шариками диаметром 5-10 см.