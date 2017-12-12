Петербуржец выбил окна в Исаакиевском соборе, пытаясь устранить «очаг зла»

Возле Исаакиевского собора был задержан 32-летний петербуржец, бивший в храме стекла и пытавшийся сломать дверь. Мужчина передан психиатрам. Полицейских хулиган принял за бесов.

По информации «Фонтанки», в 20 часов 11 декабря сотрудники службы безопасности Исаакиевского собора, которые ежечасно обходят периметр здания, натолкнулись на неизвестного. Мужчина, перелезший ограду с восточной стороны, напротив отеля Four Seasons, бил витражи и пытался металлической палкой вскрыть дверь.

При встрече с охранниками он начал кричать, что именно за этой дверью «очаг зла» и что всем надо срочно идти «этим руслом». Для начала он был задержан и передан вызванному наряду полиции. Как стало известно «Фонтанке», в дежурной части УМВД по Адмиралтейскому району гражданин продолжил буйствовать. Он агрессивно объяснил сотрудникам, что явился к собору не просто так, а для изгнания бесов, а раз они ему мешают, то, соответственно, они сами и являются слугами бесов. Вскоре его передали на руки медикам, и он был доставлен в психиатрическую больницу.

Оказалось, что в прошлом мужчина работал неврологом в Купчино и, судя по отзывам в соцсетях, пациенты им очень довольны. Отметим, что 12 декабря Исаакиевский собор не работает «по техническим причинам».

По материалам «Фонтанки»