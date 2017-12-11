Правительство Петербурга решило не включать деревню Кудрово в границы города

В городском правительстве не рассматривают возможность включить Кудрово в границы Петербурга. Об этом заявил вице-губернатор Михаил Мокрецов после заседания Координационного совета в сфере социально-экономического развития Петербурга и Ленобласти.

«Мы не планируем в ближайшее время ставить вопрос о корректировке границ Санкт-Петербурга, включении Кудрова и так далее», — сказал Мокрецов. Председатель комитета экономического развития инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов подтвердил, что «такой вопрос не стоит». По состоянию на июнь 2017 года в Кудрово было введено более 1,3 млн квадратных метров жилья.

По данным издания, в деревне зарегистрированы 15 тыс. человек, а проживает — в 4,5 раза больше. Для сравнения: в 2010 году здесь были зарегистрированы 137 человек. К 2025 году население Кудрова может вырасти до 100 тыс. человек. В сентябре 2017 года активисты из жителей новых домов района попросили президента России Владимира Путина дать населенному пункту статус муниципального округа Невского района Петербурга.

Они обратили внимание главы государства на то, что деревня находится ближе к городу, чем к областному центру (2 км до Невского района, 12 км до Дворцовой площади, 17 км до Всеволожска), кроме того, большинство жителей трудоспособного возраста работают в Петербурге и платят там налоги. К тому же Кудрово — единственный населенный пункт Ленинградской области, лежащий внутри КАД. Правительство Ленобласти не согласилось отдавать район городу. Теперь жители рассчитывают, что их деревня получит «городской» статус и вместе с ним надежду на развитие инфраструктуры. В конце ноября муниципалитет Заневского городского поселения открыл голосование. На сегодня из 1700 проголосовавших 93% выступили за смену статуса.

Ранее Кудрово попало в рейтинг районов, где строится самое ужасное жилье.

По материалам «ДП»