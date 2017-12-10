Стрит-арт художник из Петербурга рисует граффити динозавров на пустырях

Стрит-артист @buscador_solo рисует динозавров по всему Петербургу. Одни катаются на скейтбордах и играют на гитарах, другие носят модные куртки, а третьи – буквально святые. Одна из последних работ художника «Св. Тиранозавр Рекс» – динозавр стоит с книжкой по палеонтологии в руках.

Найти работы Леонида (настоящее имя художника) можно на «не самых общественных объектах».

«Собака.ru» узнала, почему именно динозавры и есть ли в этом скрытый смысл.