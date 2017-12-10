Стрит-арт художник из Петербурга рисует граффити динозавров на пустырях
Стрит-артист @buscador_solo рисует динозавров по всему Петербургу. Одни катаются на скейтбордах и играют на гитарах, другие носят модные куртки, а третьи – буквально святые. Одна из последних работ художника «Св. Тиранозавр Рекс» – динозавр стоит с книжкой по палеонтологии в руках.
Найти работы Леонида (настоящее имя художника) можно на «не самых общественных объектах».
«Собака.ru» узнала, почему именно динозавры и есть ли в этом скрытый смысл.
«В какой то момент у меня настал такой, ключевой момент, что нужно было либо вообще бросать мысли об уличном искусстве, либо сделать уже хоть что-то. И я нарисовал одного динозавра, простенького такого. Тогда я еще не знал, что из этого получится целая серия, тем более, что она привлечет какое-то внимание – ведь всех их я рисовал на далеко не самых общественных объектах
А на пустырях я их рисую потому, что никакой смысловой нагрузки эти ребята не несут. Я рисую их, чтобы пробовать какие то техники, варианты, приемы рисования. Ну, и для удовольствия», – признается Леонид.
Кстати, он не только рисует своих динозавров на стенах, но также печатает стикеры.
@buscador_solo интересуется граффити вот уже 7 лет: «Начал я проникаться этим всем на старших курсах учебы, в 22 года примерно. Сейчас то мне уже под 30…». Но следом добавляет, что, «к сожалению», рисование – это только хобби.
В обычной жизни Леонид работает в сфере общепита, но в скором времени его жизнь «совершит очередной поворот», и он будет работать инструктором по активному отдыху.
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