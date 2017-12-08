В Петербурге построят велодорожки, которые свяжут север и юг с центром города

В Петербурге объявили конкурс на проектирование трех блоков велосипедных маршрутов: от Благовещенского моста до набережной реки Фонтанки, от набережной Фонтанки до набережной Обводного канала (по Измайловскому проспекту) и по набережной Фонтанки от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта.

Вторая группа маршрутов состоит из велополос на улице Типанова и проспекте Славы (от проспекта Гагарина до Софийской улицы) и велодорожек от Бухарестской улицы до центра города.

Третий блок велодорожек объединит велополосы на набережной реки Карповки, а также дорожки от Морского проспекта до парка 300-летия и от проспекта Культуры до Кантемировской улицы. Цена контракта составляет 15,2 миллиона рублей.

Итог конкурса подведут в конце декабря-начале января.