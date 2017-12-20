Затонет ли Петербург и почему холодное лето — теперь норма? Отвечают синоптик и климатолог
Июльский град, зимний дождь и темнота 20 часов в сутки: иногда кажется, что погода в Петербурге окончательно сошла с ума. Мы решили разобраться, с чем связаны изменения климата и чего нам ждать в будущем.
Что случилось с летом-2017?
Такого холодного лета, как в этом году, в Петербурге не было с середины 90-х. Главный синоптик города Александр Колесов уверен, что аномалией был не 2017-й, а последние 20 теплых лет, теперь же мы возвращаемся к норме 60-80-х. Нестабильность погоды в нашем городе связана с обширными высотными циклонами, которые приносят холодный воздух. Они захватывают Скандинавию, Карелию, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области и северную часть Европы. Происходит смена прохождения атмосферных фронтов, а из-за неустойчивой атмосферной массы восходящие потоки образуют облака, и происходят дожди, грозы и град.
Профессор кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Геннадий Менжулин тоже объясняет происходящее циклонами и особенным географическим расположением нашего города: «Дело в том, что Петербург находится в очень чувствительном месте Европы, где погода формируется условиями переноса воздушных масс с Северной Атлантики. Она является генератором всех циклонов, которые потом переносятся на Восток, затухают, и за Уралом уже не имеют существенного влияния».
Какой будет погода в будущем?
«С 30-х годов 20 века средняя летняя температура выросла на два градуса. На данный момент мы достигли пика, при котором ее повышение должно остановиться. Климатические перепады цикличны, поэтому скоро наступит более прохладный период, хотя бы для того, чтобы вернуться к тому, что у нас было», — отмечает Александр Колесов.
Геннадий Менжулин считает, что долгосрочным климатическим моделям доверять нельзя, но ряд тенденций предсказать можно: таяние ледников, подъем уровня океана, изменение природных зон, передвижение вредных насекомых с юга на север. «Будет меняться растительность. Но скорость изменения климатических границ и передвижения растительности — разные. Поэтому не нужно говорить, что у нас будут расти бананы».
Климатолог уверяет, что Петербург не затопит: «18 тысяч лет назад на нашем месте был ледник толщиной в 3 км. Его центр был в середине Ботнического залива вблизи Швеции. И где-то на середине Русской равнины он сходил. Как вы думаете, под таким весом Земля прогнулась? Да. А если он сошел, то Земля хочет подняться. Это называется изостатическое равновесие. В Швеции, как только лед сошел, и суша, и вода начали подниматься. Поднимется ли уровень воды в Швеции? Нет. В Петербурге такая же ситуация».
Как люди влияют на климат
Александр Колесов считает, что человеческая деятельность имеет влияние на погоду в мире, но не в такой степени, как сама природа. «В 1806-1825 годах у нас не было ни промышленности, ни транспорта. Но в Петербурге температура была на пять градусов выше, чем в области. Сейчас эта разница достигает 6-8 градусов».
Геннадий Менжулин уверяет, что с изменениями нет смысла бороться, к ним нужно приспосабливаться: «Как только встал вопрос о глобальном потеплении, премьер-министр Великобритании и премьер-министр Норвегии сразу стали собирать совещание за совещанием. Пытаются уговорить весь мир выбрасывать углекислый газ. Пишут, что углекислый газ нужно до нуля довести. А вы знаете, что углекислый газ является газом жизни? И знаете, что фотосинтез — это когда поглощается углекислый газ. А если углекислый газ у нас уменьшится в два раза, то растения не смогут фотосинтезировать. Нам не нужно бороться с ветряными мельницами. Нам нужно научиться приспосабливаться и начинать побольше денег тратить на то, к чему нужно приспособиться. Задача вполне решаемая. Но мы же жадные, мы не хотим ничего тратить. Как это, всегда было все от Бога, а теперь нам нужно тратиться? К этому еще не привыкли».
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