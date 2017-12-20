Затонет ли Петербург и почему холодное лето — теперь норма? Отвечают синоптик и климатолог

Как люди влияют на климат

Александр Колесов считает, что человеческая деятельность имеет влияние на погоду в мире, но не в такой степени, как сама природа. «В 1806-1825 годах у нас не было ни промышленности, ни транспорта. Но в Петербурге температура была на пять градусов выше, чем в области. Сейчас эта разница достигает 6-8 градусов».

Геннадий Менжулин уверяет, что с изменениями нет смысла бороться, к ним нужно приспосабливаться: «Как только встал вопрос о глобальном потеплении, премьер-министр Великобритании и премьер-министр Норвегии сразу стали собирать совещание за совещанием. Пытаются уговорить весь мир выбрасывать углекислый газ. Пишут, что углекислый газ нужно до нуля довести. А вы знаете, что углекислый газ является газом жизни? И знаете, что фотосинтез — это когда поглощается углекислый газ. А если углекислый газ у нас уменьшится в два раза, то растения не смогут фотосинтезировать. Нам не нужно бороться с ветряными мельницами. Нам нужно научиться приспосабливаться и начинать побольше денег тратить на то, к чему нужно приспособиться. Задача вполне решаемая. Но мы же жадные, мы не хотим ничего тратить. Как это, всегда было все от Бога, а теперь нам нужно тратиться? К этому еще не привыкли».