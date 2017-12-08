Появилась карта с информацией по работе уборочной техники в Петербурге

В Петербурге обновили онлайн-карту с информацией о работе снегоуборочной техники в городе. Ее можно просматривать как с рабочего стола компьютера, так и с мобильных устройств. Примечательно, что работа и движение техники показывается в реальном времени. Нажав на иконку, можно узнать, какие функции выполняет машина.

«За сутки дорожники использовали для обработки дорог против гололеда более 3,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. С начала снегопадов в Петербурге прошло около недели – за это время предприятия вывезли с улиц почти 30 тысяч кубометров снега», — рассказал глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, МЧС призвало горожан приготовиться к возможному нарушению энергоснабжения, а также отказаться от поездок по городу на личном транспорте. Из-за непогоды в городе скопились пробки в 9 баллов. В выходные синоптики обещают потепление.