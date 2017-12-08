В Петербурге ожидаются 9-балльные пробки

В Петербурге из-за сильной метели и неблагоприятных погодных условий ожидаются сильные пробки на дорогах. «Яндекс.Пробки» оценивает в «красные» 7 баллов против обычных для этого времени суток 5, а к 10 часам утра обещает и вовсе 9 баллов.

Сервис за утренние часы зафиксировал почти десяток крупных пробок, причём три из них (первые в списке) стали крупнейшими для данного времени суток за всю последнюю неделю: Планерная улица, от Долгоозерной улицы до Приморского проспекта, 3 км; Петергофское шоссе, от улицы Доблести улицы партизана Германа, 3,6 км; Колтушское шоссе, от поворота на Токари до посёлка Разметелево, 4,6 км;

Напомним, МЧС призвало горожан приготовиться к возможному нарушению энергоснабжения в пятницу, 8 декабря, а также отказаться от поездок по городу на личном транспорте.