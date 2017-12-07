МЧС просит петербуржцев приготовиться к отключениям электроэнергии
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выступило с предупреждением о резком ухудшении погодных условиях ближайшей ночью и в первой половине дня пятницы.
«8 декабря местами ожидается сильный снег, местами – слабая метель, а также налипание мокрого снега. На дорогах сложная обстановка», – говорится в сообщении ведомства, распостраненном вечером 7 декабря.
Горожан призвали приготовиться к возможному нарушению энергоснабжения, отказаться от поездок по городу на личном транспорте, а лучше убрать машину в гараж или хотя бы припарковать вдали от деревьев.
Напомним, что главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов 7 декабря заявил, что снегопад в среду, после которого дорожная полиция зафиксировала резкое увеличение количества аварий, для жителей, в сущности не был серьезным.
По материалам «Фонтанки»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.