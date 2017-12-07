На стадионе «Санкт-Петербург» сняли газон и засыпали его песком

Пользователи «ВКонтакте» выложили фото того, как на стадионе «Санкт-Петербург» снимают газон и укладывают песок. 

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят весной 2018 года. Чиновник рассказал «Фонтанке», что городские власти предусмотрели замена покрытия в два этапа - зимой и перед ЧМ-2018.

В мае этого года натуральное травяное покрытие поля «Зенит-Арены» поменяли на рулонный газон.


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