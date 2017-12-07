На стадионе «Санкт-Петербург» сняли газон и засыпали его песком

Пользователи «ВКонтакте» выложили фото того, как на стадионе «Санкт-Петербург» снимают газон и укладывают песок.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят весной 2018 года. Чиновник рассказал «Фонтанке», что городские власти предусмотрели замена покрытия в два этапа - зимой и перед ЧМ-2018.