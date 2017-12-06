В Петербурге рушится дом из-за строительства моста к ЧМ -2018

Жильцы дома № 5 на Ремесленной улице вывесили баннеры на здании с надписями «Не хотим жить под мостом» и «Помогите, или мы рухнем». По их мнению, дом 1914-го года постройки пошел трещинами из-за строительства 6-полосной магистрали, которую строят к ЧМ-2018 по футболу прямо у жильцов под окнами.

«Стройка ведется в шаговой доступности 1,5 метра от дома. И днем и ночью ведутся шумные работы: забивают сваи, дом весь трясет. Сколько бы люди не писали жалобы, к сожалению бесполезно. Бедным детям из дома до школы и обратно приходится пробираться по стройке!», — приводит слова жильцов телеграм-канал «Протестный Петербург».

Вполне возможно, что жители дома на Ремесленной улице имеют в виду Серный мост через Малую Неву, который соединит остров Декабристов и Петровский.

Напомним, как ранее рассказал глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, мост через Малую Неву рядом с островом Серный откроется для движения 30 апреля 2018 года. В свою очередь, эксперт по транспортному развитию территорий Илья Резников рассказал, как после открытия переправы изменятся транспортные потоки в Петербурге и какие районы больше всего почувствуют изменения.