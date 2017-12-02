На чемпионат мира по футболу 2018 года приедет более миллиона болельщиков

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин опубликовал в своем telegram-канале запись о том, что в дни ЧМ-2018 в Петербурге ожидается более 1 миллиона туристов.



«Санкт-Петербург активно готовится к матчам ЧМ, мы примем более миллиона болельщиков. Уверен, они оценят наше гостеприимство, качество организации чемпионата. На «Санкт-Петербург Арене» свободных кресел точно не будет», – отметил чиновник.