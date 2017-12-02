На чемпионат мира по футболу 2018 года приедет более миллиона болельщиков
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин опубликовал в своем telegram-канале запись о том, что в дни ЧМ-2018 в Петербурге ожидается более 1 миллиона туристов.
«Санкт-Петербург активно готовится к матчам ЧМ, мы примем более миллиона болельщиков. Уверен, они оценят наше гостеприимство, качество организации чемпионата. На «Санкт-Петербург Арене» свободных кресел точно не будет», – отметил чиновник.
Жеребьевка ЧМ-2018 прошла 1 декабря. В Петербурге пройдут матчи группового этапа между Португалией и Ираном (15 июня), Россией и Египтом (19 июня), Бразилией и Коста-Рикой (22 июня), Аргентиной и Нигерией (26 июня). А также в городе пройдет один из матчей 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.
А 28 ноября был опубликован официальный плакат ЧМ-2018 со Львом Яшиным.
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