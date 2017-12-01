Станцию «Владимирская» открыли раньше срока

Ремонт станции метро «Владимирская» закончился на пять дней раньше запланированного срока. 1 декабря наземный вестибюль «Владимирской» открыли для входа пассажиров.

По плану станция должна была стоять закрытой до 6 декабря. Тем не менее, один эскалатор на станции еще будет в ремонте несколько дней.

Капитальный ремонт «Владимирской» начали 15 ноября. Все это время вход и выход на станцию дублировал вестибюль «Достоевской», работу которого специально продлили.