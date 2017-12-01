Главный синоптик Петербурга пообещал теплый декабрь

В декабре 2017 года температура воздуха в Петербурге будет на градус теплее нормы, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в первый месяц зимы в среднем температура воздуха составит минус 3,4 градуса против обычных минус 4,5 градуса, что не станет заметным отличием для горожан, отметил синоптик в комментарии «Фонтанке».

Начало месяца, по прогнозу Гидрометцентра, ожидается теплым, температура будет колебаться около ноля, и к устойчивым минусовым значениям опустится только ко второй неделе декабря. Причиной тому, по словам Колесова, Финский залив, который в первые дни зимы горожан от холодной погоды. Вода в нем не успела замерзнуть, и её тепло в город относят западные ветра.

Будет ли снежным Новый год, говорить пока рано, но циклоны в начале месяца принесут ещё как минимум один снегопад, отметил метеоролог. 29 ноября Александр Колесов предупредил горожан о первом снегопаде 30 ноября. Как и обещал синоптик, в Петербурге второй день сильный снег, ожидаются также дождь, штормовой ветер, а на дорогах гололедица.

По данным Росгидрометцентра, на выходных и в течение всей следующей недели будет сохраняться облачная погода с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха будет держаться в диапазоне от −1 до +2 градусов по Цельсию.

По материалам «ДП»