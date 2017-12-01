Фоторепортаж: первый день зимы в Петербурге

В Петербурге началась настоящая зима. 1 декабря город пережил первый большой снегопад в этом сезоне — на улицы выпало до 10 см осадков. В связи с этим Смольный открыл горячую линию для жалоб на уборку снега. Еще 30 ноября из обильного снежного покрова город застрял в пробках, а 1 декабря в одном из районов Петербурга на проезжей части оказались 50 пар лыж. Предлагаем посмотреть, как пользователи Instagram отреагировали на наступление холодов.