В Петербурге появились скверы певицы Образцовой и генерала Брусилова

В Петербурге шесть безымянных скверов в разных районах получили имена выдающихся людей. По данным "Фонтанки", соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов.

Документ о присвоении наименований был опубликован 14 июля, заседание Топонимической комиссии состоялось 21 июня. Имена получили все скверы из постановления, за исключением сада на улице Союза Печатников. Изначально планировалось, что сквер назовут в честь балетмейстера Мариуса Петипа, много лет проработавшего в расположенном напротив Мариинском театре, но пока это решение официально не принято.

Согласно постановлению, сквер Елены Образцовой появится на пересечении улиц Декабристов и Писарева. Озелененная территория в поселке Шушары (северо-западнее дома доме №1 по Первомайской улице) названа в честь украинского художника Николая Ивасюка, безымянный лес между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей – в честь авиаконструктора Сергея Изотова. Скверы на Дунайском проспекте и Среднеохтинском назвали Федоровским и Георгиевским соответственно. Сквер на пересечении Шпалерной и Таврической улиц получил имя Алексея Брусилова. Генералу также установлен памятник: недалеко находилась Офицерская кавалерийская школа, где преподавал полководец, и Аракчеевские казармы, где он проживал.

По материалам "ДП"