Появилась онлайн-игра о продовольственном дефиците в Ленинграде

Музей С.М. Кирова запустил мультимедийный игровой проект «Морковный чай для трудящегося народа», посвященный продовольственному дефициту в Ленинграде 1929-1934 годов. Об этом представители музея рассказали «Собака.ru».

Как уверяют создатели игры, с помощью нее можно на собственном опыте узнать, как горожане «отоваривали карточки» и заваривали суррогатный чай. Игра наполнена документами, фотографиями и плакатами из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Гостям презентации, которая пройдет 7 декабря, будет предложено «собрать» паёк рабочего, «посетить» Торгсин и колхозный рынок, «разжечь» примус, почувствовать ритм жизни тех лет, увидеть кинокадры из советских фильмов о еде и питании, услышать джазовые мелодии 1930-х годов, «приготовить» тыквенный и морковный чай.

Сыграть в игру можно на сайте музея или в мобильном приложении, которое уже доступно на Google play и в App Store.