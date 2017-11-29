В Петербурге появились игральные карты с депутатами

Движение «Открытая Россия» создало колоду игральных карт с петербургскими политиками. Масть крести относится к чиновникам Смольного, черви изображают деятелей оппозиции, бубны — журналистов. Депутаты из Петербурга, которые связаны с «Единой Россией» (Виталий Милонов) изображены на картах с пиками.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров превратился в карту с тузом - примечательно, что его изобразили рядом с горельефом Мефистофеля, что является отсылкой к скандалу вокруг плаката «Демон ЗакСа».