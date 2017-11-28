В Петербурге снова ажиотаж с «красивыми» автомобильными номерами

Волна ажиотажа, связанная с госномерами с буквами «ОВО», началась в МРЭО Петербурга. Как стало известно 28 ноября, знаки, ранее закрепленные за Управлением вневедомственной охраны полицейского главка, поступили в регистрационные отделы накануне.

Стоимость красивых знаков на «черном» рынке может составлять от 100 тысяч рублей. Конечная цена зависит от сочетания цифр. Бизнесмены Петербурга и Ленинградской области начали получать предложения о покупке знаков еще несколько дней назад.

По материалам «Фонтанки»