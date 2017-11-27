В Петербурге начали исчезать велополосы

Нанесенная осенью разметка, обозначающая появление в Петербурге велополос, начала пропадать. Отсутствием выделенки для двухколесных транспортных средств на набережной реки Фонтанки уже активно пользуются автомобилисты – на улице снова появилась стоянка.

Как стало известно 27 ноября, велополосы подрядчик будет обязан восстановить по контракту. Для краски (а на набережной Фонтанки использовали именно ее) срок годности составляет три месяца. Более долговечный материал использовать не стали – в 2018-м дорогу будут ремонтировать. Восстанавливать велополосу после ремонта придется и на Крестовском острове.

В начале августа Смольный сообщил о завершении обустройства четырех веломаршрутов на Арсенальной, Свердловской, Пироговской набережных, а также на части набережной реки Фонтанки. 19 ноября петербургские активисты организовали протест в защиту велодорожек в городе.

По материалам «Фонтанки»