В Петербурге откроют Центра имени Дмитрия Сергеевича Лихачева

В Петербурге 28 ноября в особняке Румянцева на Английской набережной, 44 откроется Центр имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Открытие приурочено ко дню рождения академика. Об этом «Собака.ru» сообщили представители центра.

В церемонии примут участие представители администрации Санкт-Петербурга, сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Института русской литературы (Пушкинского Дома), Фонда имени Д. С. Лихачева.

В центре организуют мемориальную экспозицию, посвященную основным этапам жизни и деятельности ученого-филолога, историка русской литературы и общественного деятеля. Помимо этого в центре будут проводить творческие вечера, встречи, конференции и круглые столы, посвященные проблемам, которые в свое время поднимал академик Лихачев: сохранение культурно-исторического наследия России, духовно-нравственного воспитания новых поколений, бережного отношения к окружающей природной среде и другим. Мы провели масштабное исследование и рассказали о том, как много сделал академик для Петербуга, а журналист Зинаида Курбатова, внучка филолога и просветителя, по просьбе «Собака.ru» откровенно рассказала о наследстве и наследии деда и том, почему в свое время ее попытка создать музей имени академика не увенчалась успехом.